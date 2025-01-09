Пьяный посетитель супермаркета в Новосибирске съел торт и отказался за него заплатить

За прошедшую неделю сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пресекли 47 попыток хищения чужого имущества и 62 нарушения общественного правопорядка.

4 января в 18:04 ГБР-77 вызвали в магазин по ул. Перевозчикова в Заельцовском районе г. Новосибирска. Сильно пьяный мужчина пытался расплатиться за бутылку водки пачкой сигарет, прикладывая ее к терминалу. Бойцы ГБР-77 вывели нетрезвого посетителя на улицу.

5 января в 22:46 нетрезвый посетитель пивбара на Вокзальной магистрали включил свою музыкальную колонку на полную мощность, откуда в 22:49 был выведен бойцами ГБР, а в 23:07 с теми же намерениями он пришел уже в ночной бар на площади Гарина-Михайловского, откуда его также выпроводили бойцы ГБР, вызванные персоналом заведения.

6 января в 11:40 в дежурную часть ГВАРДИИ позвонила жительница дома на улице Б. Богаткова, попросив вывести спящего пьяного мужчину из подъезда. Бойцы ГБР-83 разбудили бродягу, но поскольку из-за сильного опьянения самостоятельно он передвигаться не мог, они передали его бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина был госпитализирован.

7 января, в 18:46 в супермаркете «Пятерочка» на ул. Богаткова пьяный покупатель прямо в зале съел торт, а при выходе из магазина отказался оплатить его стоимость. Бойцами ГБР-82 нарушитель был задержан и передан полиции.

Также 7 января около 20:00 часов к охранникам Агентства, обеспечивавшим безопасность на пешеходной ул. Ленина, подошла шестилетняя девочка и сообщила, что она замерзла и потерялась. Гвардейцы посадили ребенка в служебный автомобиль, напоили горячим чаем, созвонились с родителями и передали им ребенка.

В этот же день сразу два семейных конфликта урегулировали бойцы ГБР-77. В 22:07 в приемный покой больницы Заельцовского района была доставлена тёща, подравшаяся с зятем и получившая перелом челюсти в двух местах, а в 22:45 женщина, которой муж дома во время драки рассёк бровь. Конфликты родственников продолжались и в больнице. Их пресекли только вызванные на место происшествия гвардейцы.

8 января в 01:45 охранник ГВАРДИИ, дежуривший в складском производственном помещении на ул. Толмачевская, почувствовал запах дыма. Дым шел из электрощитка, где возникло короткое замыкание электропроводки. Гвардеец вызвал на место происшествия электрика, который оперативно устранил последствия замыкания и предотвратил пожар.