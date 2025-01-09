Секретные способы запоминания исторических дат – легко освоит любой школьник

Даты из курса истории мало кому даются легко и просто. Но есть ряд простых методов запоминания – они облегчат выполнение домашних заданий и выручат при подготовке к экзаменам.

1. Смысловой метод

Наполнить дату смыслом или осмыслить её. У примеру, первый полёт человека в космос — Гагарин совершил в 1961 году. Запоминаем две единицы по «краям» даты, ведь это был ПЕРВЫЙ полет в космос.

2. Буквенный метод

Каждую цифру заменяем на ассоциирующуюся букву. В голове должен появиться небольшой рассказ, который будет соответствовать нужному событию.

3. Метод «цифра-картинка»

· представляем подробную картинку — персонажей, детали их одежды и окружающей обстановки, которые соответствуют нужному событию;

· раскладываем дату на отдельные числа;

· к каждой цифре придумываем яркий и запоминающийся образ.

4. Метод ассоциаций

Любую историческую дату свяжите с событиями, которые происходили в жизни ваших близких и друзей. Второй вариант этого метода – связать дату и природное явление.

Отметим, ранее «Сиб.фм» описывал эффективные способы улучшения память.