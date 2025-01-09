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общество

Средняя цена на мандарины в Новосибирской области составила 247 рублей за килограмм

Фото: Pexels.com

В 2024 году средняя цена на мандарины в Новосибирской области достигла 247 рублей за килограмм.

Продажи выросли на 11%. Об этом сообщила пресс-служба Контур.Маркет изданию «РБК Новосибирск».

По словам аналитика Контур.Маркета Дарьи Жигалиной, на стоимость повлияли погодные аномалии в странах-импортерах, логистические проблемы и ослабление курса рубля.

Средняя цена мандаринов по России выросла на 17%, достигнув 249 рублей за килограмм. Продажи увеличились на 7%. Наибольший рост продаж зафиксирован в Ростовской области (+26%) и Краснодарском крае (+17%).

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Игорь Кириченко
Журналист

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