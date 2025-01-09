В Новосибирске загорелся частный дом на Кузбасской

Сегодня, 9 января, вечером произошёл пожар в двухквартирном частном жилом доме на улице Кузбасская в Октябрьском районе Новосибирска.

Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место через 6 минут. Горела кровля дома, была угроза распространения огня на соседние дома. Об этом сообщили в МЧС региона.

Сотрудники ведомства за 40 минут локализовали пожар и ликвидировали открытое горение.

По оперативным данным, в результате происшествия огнем повреждена кровля дома. Пострадавших нет.

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