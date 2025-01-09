В Новосибирске загорелся частный дом на Кузбасской

Сегодня, 9 января, вечером произошёл пожар в двухквартирном частном жилом доме на улице Кузбасская в Октябрьском районе Новосибирска.
Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место через 6 минут. Горела кровля дома, была угроза распространения огня на соседние дома. Об этом сообщили в МЧС региона.
Сотрудники ведомства за 40 минут локализовали пожар и ликвидировали открытое горение.
По оперативным данным, в результате происшествия огнем повреждена кровля дома. Пострадавших нет.
Ранее Сиб.фм сообщал, что за новогодние праздники на дорогах Новосибирской области погибли 10 человек.