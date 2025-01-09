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проиcшествия

В Новосибирске загорелся частный дом на Кузбасской

Фото: МЧС Новосибирской области

Сегодня, 9 января, вечером произошёл пожар в двухквартирном частном жилом доме на улице Кузбасская в Октябрьском районе Новосибирска.

Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место через 6 минут. Горела кровля дома, была угроза распространения огня на соседние дома. Об этом сообщили в МЧС региона.

Сотрудники ведомства за 40 минут локализовали пожар и ликвидировали открытое горение.

По оперативным данным, в результате происшествия огнем повреждена кровля дома. Пострадавших нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что за новогодние праздники на дорогах Новосибирской области погибли 10 человек.

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Игорь Кириченко
Журналист

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