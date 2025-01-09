За новогодние праздники на дорогах Новосибирской области погибли 10 человек

10 человек погибли в ДТП в регионе за период новогодних праздников.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции Новосибирска, с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в Новосибирской области произошло 81 дорожно-транспортное происшествие.

В результате инцидентов на дорогах в новогодние праздники погибло девять человек и один ребенок. Также 124 человека получили травмы, из которых 29 были дети.

Ранее Сиб.фм писал о том, что суд прекратил дело против водителя, протаранившего семь автомобилей в Новосибирске