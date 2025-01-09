79.3% -3.7
79.3% -3.7
сегодня
09 января, 17:37
пробки
7/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
79.3% -3.7
сегодня
09 января, 17:37
пробки
7/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
сегодня 15:34
проиcшествия

За новогодние праздники на дорогах Новосибирской области погибли 10 человек

Фото: Сиб.фм

10 человек погибли в ДТП в регионе за период новогодних праздников.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции Новосибирска, с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в Новосибирской области произошло 81 дорожно-транспортное происшествие.

В результате инцидентов на дорогах в новогодние праздники погибло девять человек и один ребенок. Также 124 человека получили травмы, из которых 29 были дети.

Ранее Сиб.фм писал о том, что суд прекратил дело против водителя, протаранившего семь автомобилей в Новосибирске

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в