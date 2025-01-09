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общество

В Новосибирской области обсудили готовность к росту заболеваемости вирусными инфекциями

Фото: Сиб.фм

9 января на оперативном совещании правительства Новосибирской области обсуждалась готовность медицинских учреждений к возможному росту заболеваемости вирусными инфекциями.

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий сообщил, что во время новогодних праздников наблюдалось снижение числа случаев ОРВИ, а текущая ситуация с вирусными инфекциями остается стабильной.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул необходимость подготовки к потенциальному увеличению заболеваемости. Он обратил внимание на важность соблюдения санитарных мер в медицинских учреждениях, включая использование масок и регулярную дезинфекцию помещений.

Травников отметил необходимость готовности к традиционным сезонным заболеваниям и возможным новым инфекциям, включая пневмонию и метапневмовирус.

Министр здравоохранения заверил, что ведомство проводит постоянный мониторинг ситуации и своевременно информирует медицинские учреждения и жителей региона.

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Игорь Кириченко
Журналист

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