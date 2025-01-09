В Новосибирской области собираются изымать заброшенные земельные участки

С 1 марта 2025 года в Новосибирской области вступят в силу новые правила, согласно которым земельные участки могут быть изъяты за нецелевое использование.

Закон, принятый в августе 2024 года, касается дачных, огородных участков и земель для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Росреестр разработал критерии для признания участка заброшенным. Для земель под ИЖС в населённых пунктах основанием для изъятия станет отсутствие строительных работ в течение двух лет после покупки, а также отсутствие фундамента или подземных конструкций. Для дачных и садовых участков признаками заброшенности будут захламлённость, зарастание сорняками и кустарниками, а также плотный дерн глубже 15 см. Также нарушением считается, если сельскохозяйственная деятельность занимает менее 25% площади участка.

Если нарушение будет зафиксировано, владельцу участка будет направлено уведомление с требованием устранить его в течение 30 дней. В случае невыполнения требований участок может быть изъят. Первые аукционы по продаже таких земель запланированы на 2028 год.

Кроме того, предусмотрены штрафы за неиспользуемые земли. Для дачных участков штраф составит от 0,5% до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей, а для земель под ИЖС — от 1% до 1,5%, но не менее 20 тысяч рублей.