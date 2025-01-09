Министерство обороны Российской Федерации опубликовало информацию о ходе специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Волчанска, уничтожив до 40 военнослужащих, боевую технику и артиллерийское орудие.

Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение в районах Богуславка, Двуречная, Загоруйковка и Петропавловка, отразив контратаки противника. Уничтожено до 380 военнослужащих ВСУ, техника и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные позиции в районах Северск, Белогоровка, Часов Яр и других. Потери ВСУ составили более 280 человек, взяты в плен 18 военнослужащих. Уничтожены танк, бронетехника и склад боеприпасов.

На Донецком направлении группировка войск «Центр» отразила 13 контратак ВСУ в районах ряда населенных пунктов, уничтожив более 530 военнослужащих, бронетехнику и артиллерию.

Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника в районах Богатырь и Великая Новоселка. Уничтожено до 160 военнослужащих, склад материальных средств и станция РЭБ.

На Запорожском направлении подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение в районе Малой Токмачки, ликвидировав до 70 военнослужащих и технику.

Оперативно-тактической авиацией и артиллерией поражены объекты инфраструктуры и техника ВСУ в 147 районах. Средства ПВО сбили шесть ракет HIMARS и 105 беспилотников.

Всего с начала операции уничтожено 652 самолета, 283 вертолета, более 39 тысяч беспилотников, 20290 танков и бронемашин, а также другое вооружение.