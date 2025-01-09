Ядерные облака, конец естественной беременности и смещение земной орбиты – конец света-2025 от бабы Ванги

На днях солидное западное издание «разродилось» страшными предсказаниями болгарской ясновидящей на 2025 год.

По мнению европейских журналистов, слепая прорицательница из Болгарии Вангелия Гуштерова, которая якобы оставила свои предсказания до 5079 года, предвидела, что 2025 год будет настолько сложным, что придёт конец света.

Зачем тогда она предсказала будущее до 5079-го года? Видимо, в 2025 году всё же кто-то выживет.

Западные журналисты назвали Вангу «слепым мистиком» и уверяют, что именно на 2025 год она предсказала самые ужасные и тяжёлые события.

«Последовали Ванги утверждают, что прорицательница предвидела ядерную катастрофу, которая опустошит Землю до конца 2025 года. В результате атомного взрыва над Азией осядут токсичные облака. Другие страны тоже могут пострадать, так как токсичные облака распространят по миру серьезные заболевания», цитируют европейский телеканал авторы телеграмм-канала «Euronews по-русски».

Также, по мнению западного издания, ясновидящая утверждала, что в 2025 году начнется разрушительное изменение орбиты, в результате чего растают ледники, а также произойдет мощная солнечная буря.

А вот с концом естественной беременности Ванга значительно промахнулась по дате. Она якобы уверяла, что к 2025 году все дети будут выращиваться в лабораториях, а родители смогут выбирать черты лица, цвет волос и глаз будущих детей. Однако «под заказ» детей на нашей планете самые богатые люди «кроят» в пробирках уже давно.

Напомним, портал «Сиб.фм» ранее писал, что NASA объявило дату конца света.