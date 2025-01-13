Компания получила разрешение на строительство административного здания в Советском районе Новосибирска

ООО «Резидент Сити» получило разрешение на строительство 14-этажного административного здания со встроенной автостоянкой в Советском районе Новосибирска на улице Николаева.

Площадь земельного участка составляет 13 878 кв. м, площадь самого здания — 14 144,0 кв. м. Общая площадь парковочных мест составит 498,6 кв. м. На первом этаже предусмотрено 14 парковочных мест, на втором — 23.

Срок действия разрешения на строительство истекает в декабре 2027 года. Согласно кадастровому номеру участка, объект будет расположен рядом с одной из башен Технопарка.

Компания ООО «Резидент Сити» была зарегистрирована летом 2023 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Собственником компании является Вячеслав Певнев.