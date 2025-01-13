Новосибирск получил допфинансирование в размере 6,6 млрд руб из бюджета области

Из бюджета региона Новосибирск получил дополнительное финансирование.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, городу было выделено дополнительные 6,6 миллиардов рублей из областного бюджета.

“Основную часть этих средств направим на ремонт дорог, мостов и тротуаров, благоустройство территорий, создание набережной на улице Саввы Кожевникова, а также на установку детских и спортивных площадок. Часть денег пойдёт на капитальный ремонт школ, строительство новых образовательных учреждений, организацию бесплатного питания для учеников начальных классов и создание модельных библиотек”, — уточнил градоначальник.

Ранее Сиб.фм писал, что 118 общественных пространств будут благоустроены в Новосибирской области