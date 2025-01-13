Новосибирцам рассказали о следующей короткой рабочей неделе

В конце апреля новосибирцев ожидает короткая рабочая неделя.

Согласно официальному производственному календарю, в 2025 году предусмотрено 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных.

Так, первый месяц весны начнется с четырех праздничных дней в честь Дня весны и труда, что означает, что выходные с 1 по 4 мая будут продлены. Также и в честь Дня Победы запланированы еще четыре выходных с 8 по 11 мая.

Таким образом, в конце апреля будет короткая рабочая неделя, которая продлится всего три дня — с 28 по 30 число.

Напомним, что православный календарь на 2025 год опубликовали в Новосибирске