В Новосибирске строительство четвертого моста не двигается несколько месяцев

Согласно данным ГК «ВИС», с конца сентября 2024 года строительная готовность четвертого моста в Новосибирске составляет 96%.

Эти показатели подтвердили и в декабре. На текущий момент эстакада основного хода готова на 92%, правобережная транспортная развязка – на 97%, а левобережная – на 80%.

В 2025 году планируется завершить следующие работы: переустройство инженерных коммуникаций, устройство тоннеля на улице Станиславского, строительство подпорных стен на съездах левобережной развязки, покраска конструкций моста, монтаж надземных пешеходных переходов с остеклением, создание дорожной инфраструктуры, системы водоотвода, а также установка архитектурной подсветки.

В список работ включены благоустройство и озеленение прилегающих территорий, а также пусконаладочные мероприятия.