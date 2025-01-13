В Новосибирске в четыре раза выросла масса изъятого товара у уличных торговцев

У новосибирских уличных торговцев в четыре раза выросла масса изъятого товара.

Как сообщает информационный портал РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-центр мэрии Новосибирска, за 11 месяцев 2024 года у уличных торговцев изъяли 68 тонн товара, что в 4,25 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

Известно, что 10,5 тонн было изъято в Октябрьском районе, 2,7 тонн — в Дзержинском 2,7 тонн и в Ленинском районе — 1,7 тонн.

Напомним, что в Новосибирске изъяли более 200 ледянок в ходе рейда против несанкционированной торговли