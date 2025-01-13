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общество

В Новосибирске в Толмачёво объявили о задержке более 10 рейсов

Фото: Сиб.фм

13 рейсов задерживаются в Новосибирск.

По данным онлайн-табло, сегодня, 13 января, в аэропорту Новосибирска Толмачево ожидается задержка прилета сразу 13 рейсов.

Так, позже указанного времени прибудут рейсы из Норильска, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Томска, Кемерова, Братска, Певека, по два рейса из Иркутска и Красноярска, а также один рейс из Минеральных Вод.

Причины задержек на данный момент неизвестны.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что из-за сходов вагонов в Бурятии задерживается поезд Нерюнгри — Новосибирск

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Валерия Митрохина
Журналист

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