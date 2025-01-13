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общество

В Новосибирске задержали разыскиваемого Интерполом казахстанского мошенника

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске задержан 24-летний мужчина, разыскиваемый Интерполом по обвинению в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба МВД Республики Казахстан, ранее он работал продавцом техники в Алматы, где, под предлогом продажи телефонов и аксессуаров, присвоил более 20 миллионов тенге (более 3,8 миллиона рублей).

После совершения преступления мошенник покинул Казахстан и был объявлен в международный розыск. Вскоре его удалось найти, и он был задержан в Новосибирске.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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