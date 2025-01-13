В Новосибирской области отремонтируют ТЭЦ за 5 млн рублей

Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует направить почти 5 миллиардов рублей на ремонт ТЭЦ в Новосибирской области в 2025 году.

Об этом сообщила пресс-служба компании 13 января. Стоимость ремонтной кампании на 13% превышает вложения 2024 года.

В 2025 году планируется отремонтировать 98 единиц оборудования на четырёх ТЭЦ в Новосибирске и одной в Куйбышеве. В числе работ — капитальный ремонт 13 агрегатов.

Основные ремонты будут проводиться в теплое время года, в отопительный сезон будут проводиться только работы, не влияющие на теплоснабжение.