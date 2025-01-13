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общество

В Новосибирской области пенсионеру выплатят более 100 тысяч рублей за переезд

Фото: freepik.com

В 2023 году мужчина, выйдя на пенсию, принял решение покинуть Крайний Север.

В Новосибирской области суд постановил взыскать с отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации компенсацию расходов на переезд жителя Ямало-Ненецкого автономного округа.

Мужчина, выйдя на пенсию, в 2023 году переехал в Тогучин, Новосибирская область, сохранив чеки за бензин. После отказа в компенсации от СФР он обратился в суд.

Суд установил, что стоимость перевозки автомобилем превышала стоимость железнодорожных услуг, и постановил выплатить пенсионеру компенсацию в размере 129 317,26 рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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