РФС оштрафовал новосибирский МФК «Сибиряк» из-за поведения болельщиков

За расистские высказывания болельщиков ФК «Сибиряк» был оштрафован.

Российский футбольный союз наложил штраф на МФК «Сибиряк» в размере 500 тысяч рублей и обязал команду провести три домашних матча без зрителей.

Данное решение было принято после инцидента, произошедшего 9 января 2025 года в матче против «Норильского никеля», когда болельщики «Сибиряка» своими действиями спровоцировали уход с поля бразильского игрока Нандо.

Ранее Сиб.фм писал, что «Норильский никель» заявил, что расистская акция против игрока Нандо в Новосибирске могла быть спланирована