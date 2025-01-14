69.23% -17.6
69.23% -17.6
сегодня
14 января, 13:44
пробки
4/10
погода
-9°C
курсы валют
usd 102.7 | eur 104.8
69.23% -17.6
сегодня
14 января, 13:44
пробки
4/10
погода
-9°C
курсы валют
usd 102.7 | eur 104.8
сегодня 12:56
спорт

РФС оштрафовал новосибирский МФК «Сибиряк» из-за поведения болельщиков

Фото: Сиб.фм

За расистские высказывания болельщиков ФК «Сибиряк» был оштрафован.

Российский футбольный союз наложил штраф на МФК «Сибиряк» в размере 500 тысяч рублей и обязал команду провести три домашних матча без зрителей.

Данное решение было принято после инцидента, произошедшего 9 января 2025 года в матче против «Норильского никеля», когда болельщики «Сибиряка» своими действиями спровоцировали уход с поля бразильского игрока Нандо.

Ранее Сиб.фм писал, что «Норильский никель» заявил, что расистская акция против игрока Нандо в Новосибирске могла быть спланирована

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в