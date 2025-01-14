Жертва Чуплинского, убийство на трассе, исчезновение в лифте. В Новосибирске опубликованы пять таинственных громких уголовных дел

В Новосибирскt есть немало трагических историй, которые потрясли жителей города, но так и не нашли своего разрешения. Несмотря на усилия следственных органов, некоторые дела остаются в статусе «нераскрытых» даже спустя годы. Сиб.фм вспомнил о пяти громких уголовных делах, которые до сих пор остаются загадкой.

Исчезновение Наташи Матюхиной: 14 лет без ответа

Фото: отдел полиции "Усть-Таркский" / Суды общей юрисдикции НСО

2 марта 2010 года 15-летняя Наташа Матюхина пропала в селе Яркуль Усть-Таркского района. Вечером она возвращалась с дискотеки, но так и не дошла до дома. Последний раз её видели на пустыре, где она исчезла без следа.

По версии следствия, к трагедии могут быть причастны двое бывших сотрудников полиции. Предположительно, они сбили девушку на автомобиле, а затем скрыли следы преступления. Однако обвиняемые отрицают вину, а поиски тела Наташи так и не дали результата.

Её семья на протяжении многих лет пыталась добиться правды, обращаясь к журналистам и участникам поисковых операций. Несмотря на активную работу правоохранительных органов, судьба Наташи остаётся неизвестной.

На одном из последних судебных заседаний допросили подругу Наташи, которая последняя видела Матюхина перед исчезновением.

Зашла в лифт и пропала: исчезновение Ирины Сафоновой

28-летняя Ирина Сафонова исчезла вечером 9 сентября 2009 года. Девушка вернулась из кино, зашла в свой подъезд на улице Демакова, 1, но домой так и не попала. Её ключи и газету нашли в лифте.

Главным подозреваемым стал её молодой человек Александр Скурихин, с которым Ирина ходила в кино в тот вечер. Однако проверка на детекторе лжи и следственные действия доказали его непричастность. Расследование зашло в тупик: в 2009 году камеры видеонаблюдения в подъездах были редкостью, что затруднило работу следователей.

Сегодня Ирине было бы 43 года, но о её судьбе до сих пор ничего не известно. Вещдоки остаются в распоряжении следствия, и, возможно, современные методы ещё позволят найти зацепки.

Хоронили два раза: дело пропавшего студента Артура Арутюняна

Фото: предоставлено Сиб.фм

16-летний Артур Арутюнян исчез в декабре 2012 года. Последний раз его видели около станции метро «Речной вокзал».

В 2014 году в Томской области нашли тело, которое предположительно принадлежало Артуру. Однако экспертиза ДНК не дала уверенного ответа. После похорон родители добились эксгумации, и выяснилось множество несоответствий.

В 2018 году появились сведения, что похожего парня видели на стройке в Кемерове, однако эта версия не подтвердилась. Несмотря на все усилия семьи, судьба Артура остаётся невыясненной. В 2023 году расследование было возобновлено, но пока оно не дало результатов.

Возможная жертва Чуплинского: дело Екатерины Завьяловой

Фото: соцсети

18-летняя студентка Екатерина Завьялова исчезла в ноябре 2003 года. Последний раз её видели, когда она уходила из ночного клуба с незнакомцем. Заявление о пропаже приняли лишь спустя несколько дней, что сильно затруднило расследование.

Только в 2024 году экспертиза ДНК подтвердила, что останки, найденные ещё в 2004 году, принадлежат Екатерине. Следствие установило, что она стала жертвой убийства. Основным подозреваемым остаётся маньяк Евгений Чуплинский, который уже отбывает пожизненный срок за другие преступления.

Убийство Михаила Кравченко: загадка на трассе

Фото: соцсети

33-летний Михаил Кравченко пропал 5 января 2023 года, возвращаясь из командировки. Его автомобиль был найден недалеко от Новосибирска, а сам мужчина погиб. Камеры зафиксировали неизвестного человека, который задерживался у машины Михаила, но его личность установить не удалось.

Несмотря на видеозаписи и распространение ориентировок, расследование зашло в тупик. Почти два года спустя дело остаётся нераскрытым, а семья Михаила так и не узнала, что произошло в тот день.