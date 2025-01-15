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общество

Мораторий на демонтаж нестационарных объектов продлили в Новосибирске

Фото: МК в Новосибирске

В регионе продлили мораторий на демонтаж нестационарных объектов.

Новосибирский Совет депутатов продлил мораторий на демонтаж нестационарных объектов до 1 января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Запрет распространяется на объекты, размещенные на основании договоров аренды или эксплуатации, даже если срок их действия истек. При этом собственники должны своевременно оплачивать использование земель, а участок не должен быть изъят для муниципальных нужд или благоустройства.

Исключения предусмотрены для случаев, не соответствующих этим условиям.

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Валерия Митрохина
Журналист

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