Мораторий на демонтаж нестационарных объектов продлили в Новосибирске

В регионе продлили мораторий на демонтаж нестационарных объектов.

Новосибирский Совет депутатов продлил мораторий на демонтаж нестационарных объектов до 1 января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Запрет распространяется на объекты, размещенные на основании договоров аренды или эксплуатации, даже если срок их действия истек. При этом собственники должны своевременно оплачивать использование земель, а участок не должен быть изъят для муниципальных нужд или благоустройства.

Исключения предусмотрены для случаев, не соответствующих этим условиям.