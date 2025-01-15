Мощной DDoS-атаке подверглась «Электронная школа» в Новосибирске

В 2024 году мощную DDoS-атаку пережила «Электронная школа».

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области, новосибирская «Электронная школа» стала мишенью одной из самых мощных DDoS-атак 2024 года.

Уточняется, что тип кибератаки классифицировали как «отказ в обслуживании». По данным «Лаборатории Касперского», подобные атаки направлены на вывод систем из строя, что может привести к финансовым потерям.

При этом общее количество кибератак на государственные информационные ресурсы региона в 2024 году сократилось почти вдвое — с 77 тысяч до 31 тысячи.

Напомним, что в Новосибирске произошел масштабный сбой у интернет-провайдеров