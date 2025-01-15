Новосибирские работодатели искали 900 специалистов по ИИ в прошлом году

За 2024 год в регионе работодатели искали почти 900 специалистов по работе с ИИ.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на hh.ru, за последние три месяца в Новосибирской области было опубликовано 890 вакансий, которые связаны с навыками работы с инструментами искусственного интеллекта.

Известно, что чаще всего ищут специалистов, которые умеют работать с ChatGPT — в регионе зарегистрировано 111 подобных вакансий.

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