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работа общество

Новосибирские работодатели искали 900 специалистов по ИИ в прошлом году

Фото: freepik

За 2024 год в регионе работодатели искали почти 900 специалистов по работе с ИИ.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на hh.ru, за последние три месяца в Новосибирской области было опубликовано 890 вакансий, которые связаны с навыками работы с инструментами искусственного интеллекта.

Известно, что чаще всего ищут специалистов, которые умеют работать с ChatGPT — в регионе зарегистрировано 111 подобных вакансий.

Ранее Сиб.фм писал о том, что вскрылась причина масштабного сбоя в работе интернета по России

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Валерия Митрохина
Журналист

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