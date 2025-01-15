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вчера 23:40
спорт

Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Трактору» по буллитам со счетом 4:3

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами «Сибирь» и «Трактор».

Игра завершилась победой челябинской команды со счётом 4:3. Дублем в составе «Трактора» отличился нападающий Виталий Кравцов. Два ассиста сделал Александр Кадейкин, а ещё один гол забил Артём Блажиевский.

За «Сибирь» отличились Брендан Лайпсик, Георгий Белоусов и Энди Андреофф.

В ходе встречи новосибирская команда трижды сравнивала счёт. Овертайм не выявил победителя, а по буллитам «Трактор» выиграл, реализовав все три попытки.

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Игорь Кириченко
Журналист

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