Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Трактору» по буллитам со счетом 4:3

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами «Сибирь» и «Трактор».

Игра завершилась победой челябинской команды со счётом 4:3. Дублем в составе «Трактора» отличился нападающий Виталий Кравцов. Два ассиста сделал Александр Кадейкин, а ещё один гол забил Артём Блажиевский.

За «Сибирь» отличились Брендан Лайпсик, Георгий Белоусов и Энди Андреофф.

В ходе встречи новосибирская команда трижды сравнивала счёт. Овертайм не выявил победителя, а по буллитам «Трактор» выиграл, реализовав все три попытки.