Новосибирцам рассказали, что можно и нельзя делать в Сильвестров день 15 января

15 января православная церковь вспоминает святителя Сильвестра, папу Римского. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Святитель родился в христианской семье и с юности проявлял сострадание, предоставляя приют странникам. Во время гонений на христиан он укрыл епископа Тимофея, что привело к аресту и пыткам. Однако Сильвестр не отрекся от веры и был освобожден после смерти городского правителя. Впоследствии он стал епископом Рима и активно защищал христианскую веру.

В народной традиции этот день называют Куриным днем или днем Курки. Считалось важным в этот день чистить курятники и развешивать амулеты для защиты птиц. Особое внимание уделяли приметам: если петух начинал кукарекать вечером или раньше обычного, это предвещало изменение погоды.

Существовали и запреты. Например, 15 января избегали есть куриное мясо, чтобы избежать бед и несчастий.

Одной из популярных традиций было гадание на луке. По количеству мокрых луковиц, оставленных на ночь с солью, определяли число дождливых месяцев в году.