Опубликован прогноз погоды в Новосибирске на Крещение 19 января

В Новосибирске на Крещение-2025 ожидаются морозы. Такие данные приводит сайт Gismeteo, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

В пятницу, 17 января, днем ожидается -6 градусов днем и -8 градусов ночью. Порывы ветра составят 9 м/с. Также в этот день ожидается небольшой снег.

В субботу, 18 января, температура воздуха днем составит -5 градусов. Ночью в мегаполисе похолодает до -9 градусов. Порывы ветра будут достигать 7 м/с. Ожидается снег.

В воскресенье, 19 января, православные верующие празднуют Крещение. В этот день температура воздуха днем опустится до -10 градусов. Ночью будет -13 градусов. Осадков не ожидается.