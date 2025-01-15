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общество проиcшествия

Опубликованы громкие уголовные дела Новосибирской области, которые лично контролирует Бастрыкин

Фото: Следком России

В 2024 году глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль несколько десятков уголовных дел в Новосибирской области. Сиб.фм вспомнил о самых громких происшествиях региона за прошлый год, которые привлекли внимание председателя СКР.

Среди них – расследование смерти новорожденного ребенка в поселке Болотнинского района. Мать самостоятельно похоронила младенца в ведре после домашних родов и оставила тело на веранде. Следственный комитет инициировал проверку. 26 ноября женщину признали виновной в убийстве. Ей назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии-поселения.

Еще один случай – гибель многодетной семьи при пожаре в Купинском районе 17 ноября. В результате трагедии погибли пять человек. Александр Бастрыкин поручил оперативно доложить о ходе расследования этого дела.

Подробнее – в материале Сиб.фм.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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