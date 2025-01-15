Освобождены Терны и Нескучное: что известно о боях в зоне СВО на 15 января

Минобороны РФ опубликовало сводку о ходе специальной военной операции.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о предотвращении ракетного удара на территории Брянской области и акватории Черного моря. В ночь на 14 января подразделения ПВО сбили шесть ракет ATACMS, шесть крылатых ракет «Storm Shadow» и 31 беспилотный летательный аппарат. Жертв и пострадавших нет.

На различных направлениях российские войска нанесли удары по формированиям ВСУ. В ходе боевых действий освобождены населенные пункты Терны и Нескучное в Донецкой Народной Республике. Подразделения также улучшили позиции и нанесли поражения противнику на Харьковском, Запорожском и других направлениях.

Сообщается об уничтожении значительного количества военной техники, в том числе танков, боевых машин и артиллерийских орудий.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники и артиллерия поразили объекты энергетической инфраструктуры и скопления техники ВСУ в 148 районах. Средствами ПВО уничтожено 180 беспилотников и другие воздушные цели.

Всего с начала операции уничтожены более 40 тысяч беспилотников, 20 тысяч танков и боевых машин, а также другая военная техника противника.