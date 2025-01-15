Стало известно, куда чаще всего новосибирцы отправляли посылки в 2024 году

США стали самым популярным направлением для посылок жителей Новосибирска.

Как сообщает портал VN.ru со ссылкой на данные Почты России, в прошлом году жители Новосибирска чаще всего отправляли свои посылки в США, Китай, Казахстан, Германию и Израиль.

«Всего же в 2024 году Почта отправила из Новосибирской области за рубеж груз весом более 37,5 т. Это примерно как семь слонов», – рассказали в пресс-службе.

Ранее Сиб.фм писал о том, что товарооборот между Новосибирской областью и Вьетнамом вырос в два раза в 2024 году