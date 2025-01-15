Стоимость строительства мусороперерабатывающего комплекса под Новосибирском может вырасти до 6,9 млрд рублей.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко.

Актуализированная стоимость возведения комплекса на левом берегу Оби была озвучена на заседании рабочей группы по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами 28 декабря 2024 года. По словам Агеенко, проектно-сметная документация для строительства комплекса в Верх-Туле еще не разработана, но уже названа стоимость в 6,9 млрд рублей.

Соглашение о строительстве комплекса было подписано в октябре 2023 года. Изначально объем инвестиций оценивался в 3,2 млрд рублей.