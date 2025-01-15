Температура до -7 градусов, пробки в 5 баллов и курс доллара 103 рубля. Главное на 15 января в Новосибирске

В Новосибирске весь день будет пасмурно.

Прогноз погоды

Сегодня, 15 января 2025 года, в Новосибирске ожидается теплая умеренная погода.

По данным сервиса “Яндекс.Погоды”, температура за весь день не опустится ниже -7 градусов. Однако из-за повышенной влажности воздух будет ощущаться холоднее — до -15 градусов.

Также днем ожидается пасмурная погода и без осадков.

Ситуация на дорогах

Пробки на дорогах сейчас зафиксированы в пять баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса “Яндекс.Карты”.

Сильно затруднено движение от Площади Ленина до Октябрьской — дорога помечена красным цветом, что говорит о пробке на данный момент.

Курс валюты

Что касаемо денежного прогноза, то официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодняшний день составляет 103,44 рубля – за доллар и 106,25 — за евро.