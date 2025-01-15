В Новосибирске развернули поиски первоклассницы — девочка гуляла с подругами

В Железнодорожном районе Новосибирска 15 января развернулись поиски первоклассницы Виктории, которая пропала после уроков. Девочку искали несколько часов.

Виктория вышла из школы №143 около полудня и не вернулась домой. Родители других учеников сразу подключились к поискам.

«Она последний раз была замечена во дворе школы. Родители оббегали магазины, проверили все, что только могли», — рассказали участники поисков Сиб.фм.

Классный руководитель оперативно распространил фотографию девочки с камеры наблюдения, на которой она выходит со школьного двора с другой девочкой. Это помогло быстрее установить её возможное местонахождение.

Через несколько часов после начала поисков девочку нашли.

«Всем спасибо, девочка нашлась! Гуляла с подругами», — написали в чатах.

Ранее Сиб.фм писал, что под Новосибирском пропала пенсионерка в сланцах, которая нуждается в медицинской помощи.