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общество

В Новосибирской области приостановлено строительство утиной фабрики на 40 дней

Фото с сайта птицефабрики "Улыбино"

В Искитимском районе Новосибирской области строительство утиной фабрики приостановлено на 40 дней.

Такое решение принял Арбитражный суд региона по заявлению инспекции государственного строительного надзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду, 15 января.

Причиной приостановки стало неустранение выявленных нарушений проектной документации и обязательных норм ООО СУ «Речное». Нарушения касались конструктивных и других характеристик безопасности объекта, что привело к аварийной ситуации.

Компания признана виновной в нарушении обязательных требований в области строительства. Суд ввел административный запрет на проведение работ сроком на 40 суток. Ограничения не распространяются на мероприятия по устранению выявленных нарушений.

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Игорь Кириченко
Журналист

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