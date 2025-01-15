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общество

В новосибирском Первомайском сквере открыли модульный пункт полиции

Фото: Telegram-канал Максима Кудрявцева

Модульный пункт полиции появился в Первомайском сквере Новосибирска.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, сегодня, 15 января 2025 года, торжественно открыли модульный пункт полиции в Первомайском сквере. Он находится напротив Главпочтампта.

Известно, что новый пункт оснащен техническими средствами, средствами связи, а также имеет удаленный доступ к информационному центру.

Ранее Сиб.фм писал о том, что медсестра из Бердска потеряла сознание на работе и умерла в реанимации

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Валерия Митрохина
Журналист

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