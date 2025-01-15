Вскрылась причина масштабного сбоя в работе интернета по России

С проблемой столкнулись несколько сразу несколько операторов связи.

Вечером 14 января россияне столкнулись с массовыми проблемами в подключении к сети. Интересно, что даже сайт для проверки сбоев оказался недоступен. Глава координационного центра доменов сообщил, что в их зоне ответственности проблем не зафиксировано.

Операторы связи также заявили, что функционируют в штатном режиме. Нарушения в соединении повлекли за собой более серьезные последствия, чем просто невозможность зайти в соцсети: у некоторых пользователей остановились каршеринговые автомобили прямо в пути. К счастью, удалось избежать аварий.

Роскомнадзор первоначально заявил об отсутствии информации о причинах, но позже косвенно подтвердил "кратковременное нарушение связности" на ТСПУ у операторов.

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