Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко включен в санкционный список США

Помимо экс-губернатора региона, под санкции попали ещё 15 физических лиц.

В пятницу, 17 января, портал Infopro54 сообщил, что бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко попал в новый санкционный список США.

По данным издания, в списке также указаны 15 физических лиц из России, Турции и Германии, а также Запорожская атомная электростанция и парк «Патриот».

Василий Юрченко, с 2023 года занимающий пост генерального директора Бердского электромеханического завода, входящего в структуру «Роскосмоса», заявил, что не собирается расстраиваться из-за этого решения. По его словам, он пока не планирует уделять этому вопросу внимание.