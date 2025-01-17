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17 января, 17:26
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общество

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко включен в санкционный список США

Фото: Правительство НСО

Помимо экс-губернатора региона, под санкции попали ещё 15 физических лиц.

В пятницу, 17 января, портал Infopro54 сообщил, что бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко попал в новый санкционный список США.

По данным издания, в списке также указаны 15 физических лиц из России, Турции и Германии, а также Запорожская атомная электростанция и парк «Патриот».

Василий Юрченко, с 2023 года занимающий пост генерального директора Бердского электромеханического завода, входящего в структуру «Роскосмоса», заявил, что не собирается расстраиваться из-за этого решения. По его словам, он пока не планирует уделять этому вопросу внимание.

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Игорь Кириченко
Журналист

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