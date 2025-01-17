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наука

Доклинические испытания вируса для лечения рака завершат к 2025 году в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Ученые Новосибирска сообщили о доклинических испытаниях вируса для лечения рака.

Как сообщил академик РАН Сергей Нетесов, заведующий лабораторией Новосибирского государственного университета, доклинические испытания онкологического аденовируса, разработанного учеными вуза, планируется завершить до конца текущего года. Об этом пишет информационное агентство ТАСС.

Исследования включают в себя тесты на клеточных культурах и животных. Основная цель — оценка безопасности, эффективности и возможных побочных эффектов вируса, который может стать основой нового противоракового препарата.

Напомним, что учёные из Новосибирска обнаружили биомаркеры прогрессирующей увеальной меланомы

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Валерия Митрохина
Журналист

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