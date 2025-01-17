Эксперт Ашурков рассказал о росте цен на бензин в 2025 году в Новосибирске

В начале 2025 года минимальная стоимость литра самого популярного топлива (АИ 95) в Новосибирске составила 57,8 рубля. Как утверждают эксперты, в течении года цены на бензин будут только расти.

В начале декабря 2024 года минимальная стоимость АИ 95 в Новосибирске составляла 57,2 рубля. Минимальная стоимость бензина 92 марки — 53,1 рубля, марки 98 — от 77,4 рубля.

По данным сервиса benzin-price, цены на топливо в Новосибирске в середине января следующие:

АИ-95 — 57,8 рубля (подорожание на 0,6 рубля за месяц);

АИ-92 — 53,9 рубля (подорожание на 0,8 рубля);

АИ-98 — 78,9 рубля (подорожание на 1,5 рубля).

Сиб.фм поговорил с Вячеславом Ашурковым, руководителем регионального представительства Федерации автовладельцев России. По его словам, на рынок топлива влияет сразу несколько факторов, главный из которых — возможное снятие запрета на экспорт бензина за границу.

«Правительство не раз заявляло, что экспорт бензина за пределы России может быть вновь разрешен. Сейчас этот запрет действует, но если его снимут, основной поток топлива уйдет за границу, где платят больше, — объясняет Ашурков. — Это неизбежно приведет к росту цен внутри страны».

По словам эксперта, автовладельцы уже привыкли к постоянному удорожанию топлива и воспринимают его как данность. Однако бензин влияет не только на автомобилистов — рост цен на топливо отражается на стоимости товаров и услуг.

«Перевозки по железной дороге сейчас в первую очередь ориентированы на нужды СВО, поэтому внутренний рынок грузоперевозок держится на автомобильных компаниях. Именно из-за этого на дорогах так много фур. Они работают на дизельном топливе или бензине, а значит, удорожание топлива автоматически повышает затраты на логистику, что сказывается на конечной цене товаров».

Ранее Сиб.фм писал, что цены на бензин в Новосибирске продолжают расти на фоне колебаний экспортного эмбарго.