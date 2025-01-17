Итоги строительства в Новосибирске за 2024 год: введено более 1,5 млн кв. м жилья

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подвёл итоги строительной отрасли за 2024 год.

В своём телеграм-канале градоначальник сообщил, что в прошлом году в мегаполисе введено в эксплуатацию более 1,5 млн кв. м жилья, что на 12% превышает плановые показатели. Из этого объема 1,3 млн кв. м пришлось на многоквартирные дома.

За 12 месяцев в столице региона построено 24 778 квартир:

• однокомнатных – 13 122;

• двухкомнатных – 8 213;

• трёхкомнатных – 3 248;

• четырёхкомнатных и более – 195.

Большинство объектов, введённых в эксплуатацию в 2024 году, подключены к необходимым коммуникациям. Мэр отметил, что особое внимание уделено благоустройству территорий.

Кроме того, в течение прошлого года почти полностью решена проблема обманутых дольщиков. В едином реестре проблемных объектов остался только один долгострой — по адресу ул. Дуси Ковальчук, 378/1, д. 2.