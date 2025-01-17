Концерт в проруби на Крещение — новосибирцы устроили настоящее шоу

Жители Новосибирска решили устроить концерт в проруби перед Крещением.

Накануне Крещения, которое состоится уже в это воскресенье, 19 января, жители Новосибирска Андрей Трухин и Евгения Матвеева устроили необычный концерт в проруби.

Вдохновленный личным опытом и верой в святое место, Андрей Трухин, который два года назад уже читал рэп в проруби, на этот раз решил провести целое выступление. В своем исполнении он не только отдал дань Новосибирску, но и обратился к музыкантам из группы Кар-Мэн и Сергею Лемоху с предложением спеть песню о родном городе на их предстоящем концерте.

"Лондон, гудбай! Новосибирск — главный!" — заявил Андрей.

Напомним, что месяц назад он исполнил рэп на стадионе в Абу-Даби на афтепати Формулы 1 с рэпером Эминемом.

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