Маньяк из Новосибирской области решил обжаловать пожизненный срок

Бердский маньяк Михаил Юдин подал жалобу на свой приговор о пожизненном лишении свободы в Верховный суд России.

Дата рассмотрения жалобы еще не назначена.

Юдин был осужден 2 декабря 2004 года к пожизненному лишению свободы. Он отбывает наказание в колонии «Полярная сова». Ранее Юдин уже пытался оспорить свой приговор.

На его счету пять убийств и 23 эпизода разбойных нападений, грабежей и изнасилований.

Среди преступлений, совершенных осужденным, нападение на женщину и изнасилование 12 августа 1998 года, а также убийство 16-летней девушки в 1999 году.