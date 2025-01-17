Народные приметы 17 января: что можно и нельзя делать

17 января по народному календарю отмечается день Зосимы-пчельника и Феоктистов день.

В этот день пчеловоды молятся покровителю пчел о хорошем сборе меда. На стол ставят мед в чистом виде и в сотах, а также блюда, приготовленные из меда.

Девушки в этот день занимаются гаданиями на суженого, а также на желание и судьбу. Однако Святки подходят к концу, и нечистая сила возвращается в свои владения, стараясь причинить неприятности.

По традиции, в Феоктистов день из деревни гнали черта, который вмешивается в человеческую жизнь, вызывает неприятности и толкает на неверные поступки.

В этот день следует соблюдать несколько запретов: нельзя обижать животных, ссориться или ругаться, упоминать черта в разговоре, начинать новые дела, употреблять спиртное и выходить на улицу в нетрезвом состоянии. Также рекомендуется носить обереги и избегать общения с незнакомыми людьми, особенно беременным.