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общество

Новосибирцам не разрешат заключать брак в красивую дату в 2025 году

Фото: Ольга Елагина

Наступил новый год и многие новосибирцы, которые приняли решение заключить брак в 2025 году, выбирают себе красивую дату свадьбы. Один из таких дней – 25.05.2025. Однако в этот день жители города не смогут заключить брак.

Как пояснила Сиб.фм начальник одного из отделов бракосочетания Анна Писарева, в этом году 25 мая – воскресенье, и отделы ЗАГСа в этот день не работают.

«Но это далеко не самая красивая дата в новом году. Наиболее востребованный день – 25.02.2025. Потому что эта дата зеркальная», –отметила сотрудница ЗАГСа.

Также она отметила интересные даты – 25.01.2025, 25.07.2025. По её словам, 25.05.2025 отделы ЗАГСа в Новосибирске не будут менять график, и этот день останется выходным.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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