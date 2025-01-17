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общество

Опубликован прогноз погоды до конца недели в Новосибирске

Фото: Pexels.com

В Новосибирске опубликован прогноз погоды.

17 января ожидается -9 градусов. Ночью температура поднимется до -7 градусов. Также ожидается снег.

18 января в регионе ожидается небольшой снег, а ночью — умеренный снегопад. Температура ночью составит −7...-9°C, днем −6...-8°C.

19 января станет холоднее, осадки прекратятся. Ночью температура понизится до −11...-13°C, в пригороде возможен мороз до −16°C. Днем температура будет варьироваться от −8 до −10°C, ветер будет достигать 3−8 м/с.

20 и 21 января температура воздуха немного повысится, днем ожидается от −1 до −6°C. 21 января синоптики предсказывают мокрый снег.

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Игорь Кириченко
Журналист

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