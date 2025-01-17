Под Новосибирском назвали адреса купелей в Искитимском районе на Крещение

19 января православные верующие отмечают Крещение Господне. В этот день в традицию входит окунание в прорубь, которое, как верят многие, очищает от грехов.

В ответ на запрос «Весь Искитим» пресс-служба Искитимского района сообщила, что в 2025 году будут организованы три купели:

1. с. Быстровка, Новосибирское водохранилище (устье реки Атаманиха), время работы с 12:00 до 18:00 19.01.2025.

2. п. Факел Революции, р. Каракан (рядом с мужским православным монастырем), время работы с 12:00 до 18:00 19.01.2025.

3. на Святом источнике (вблизи микрорайона Ложок города Искитим) без ограничений.

В пресс-службе отметили, что в 2024 году в районе также были организованы три купели, и не было зафиксировано неофициальных мест для купания.

Сообщается, что в местах для купания запрещено распитие алкоголя, нахождение в состоянии опьянения, загрязнение водоемов, а также купание детей без присмотра взрослых.

Также установлены рекомендации для безопасного купания в проруби: необходимо разогреть тело перед купанием, избегать употребления алкоголя, подходить к проруби в удобной и нескользящей обуви, а также ограничить время нахождения в воде не более 1 минуты. После купания рекомендуется быстро растереться полотенцем и одеться в сухую одежду.

Купание в холодной воде противопоказано людям с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системой, повышенным давлением, диабетом и беременным женщинам.