Подростки начали массово красть онигири из магазинов Новосибирска

В Новосибирске подростки крадут онигири и энергетики.

15 января 2025 года сотрудники АБ «Гвардия» за сутки пресекли десять попыток краж, четыре из которых были совершены несовершеннолетними.

Так, в Октябрьском районе задержан 17-летний парень, пытавшийся украсть два онигири. По его словам, он стеснялся просить деньги у родителей. Также в Ленинском районе школьник был пойман с банкой энергетика в кармане и еще двое подростков пытались похитить онигири и копченый сыр.

Напомним, что в Новосибирской области дети украли хот-доги и мороженое с помощью игрушечного пистолета