Пожары, смертельное ДТП и эвакуация людей: главные новости Новосибирской области за 17 января

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за пятницу, 17 января.

Сегодня, 17 января 2025 года, в Новосибирске рядом с бизнес-центрами «Панорама» и «Бутон» заметили большое скопление людей. Стояло как минимум семь пожарных машин.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, в 2024 году в Новосибирской области было зарегистрировано 6 124 случая возгораний, что почти на 40 процентов меньше по сравнению с 2023 годом.

Сегодня рано утром, 17 января 2025 года, в Мошковском районе Новосибирской области на 29-м километре 200 метрах автодороги Н-1910 Мошково — Белоярка неустановленный водитель автомобиля Toyota Raum, двигаясь со стороны поселка Обской в направлении поселка Дубровина, совершил наезд на пешехода.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко прокомментировала ситуацию в регионе с деторождением среди несовершеннолетних. В 2024 году в Новосибирской области мамами стали 163 девочки, годом ранее – 153.