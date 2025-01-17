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общество

В Новосибирской области 163 школьницы стали мамами в 2024 году

Фото: Сиб.фм / Эльвира Гловацкая

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко прокомментировала ситуацию в регионе с деторождением среди несовершеннолетних.

В 2024 году в Новосибирской области мамами стали 163 девочки, годом ранее – 153.

«Каждая из этих мамочек попала в поле нашего зрения. Мы работаем с семьями через службы опеки и социальные службы районов. Среди них есть те мамы, которые не нуждаются в помощи, а где-то мы опекаем, помогаем», – рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко в эксклюзивном интервью Сиб.фм 17 января.

Омбудсмен поблагодарила семьи, которые поддержали своих дочерей в этот непростой период.

«Самой юной маме в 2024 году не 13 и не 14 лет – всем девушкам от 16-ти и старше. Мы обращаем внимание на возраст», – подчеркнула Надежда Болтенко.

Ранее Сиб.фм писал, что в 2023 году несколько несовершеннолетних мам родили в 14 лет.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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