Синоптики объяснили теплую зиму в Новосибирской области

Стало известно, почему в Новосибирской области наступила теплая зима.

По прогнозам Западно-Сибирского УГМС, в январе этого года средняя температура в Новосибирске составляет от -16 до -18 градусов, а ночные температуры ожидаются в пределах от -18 до -11 градусов.

Местные жители обеспокоены отсутствием сильных морозов этой зимой. Об этом сообщает портал “Весь Искитим”.

В свою очередь, начальник отдела метеонаблюдений Наталья Кичанова пояснила, что такая погода обусловлена особенностями воздушных масс, приходящих из европейской части России. По ее словам, североатлантические циклоны, которые смещаются на восток, не приносят достаточно холодных масс воздуха, из-за чего в регионе сохраняется тепло и повышенная влажность.

Напомним, что стала известна погода в Новосибирске 17 января