«Эвакуировали 25 человек» — стали известны подробности ЧП в центре Новосибирска

Утром произошло задымление в кафе Новосибирска.

Сегодня утром рядом с БЦ «Панорама» и «Бутон» жители Новосибирска заметили множество пожарных машин и скорую помощь. Об этом стало известно Сиб.фм.

Позже пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщила о том, что на Красном проспекте, д. 17 горели жировые отложения в вентиляции и ветрозащитная пленка на фасаде кафе.

«Пожар был быстро ликвидирован, разобрали часть фасада и пролили водой. Все этажи проверены, возгораний не найдено. Из ресторана эвакуировали 25 человек, никто не пострадал», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в Новосибирской области пострадали семь человек в ДТП за сутки